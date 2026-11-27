Фото из открытых источников

Актер Сергей Стрельников летом этого года присоединился к армии. Раньше ему отказывали, но наконец он сам выбрал подразделение и мобилизовался

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Сергей Стрельников рассказал, что сейчас он – водитель в батальоне беспилотных систем "FERRO-6", входящий в состав 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Этот батальон отвечает за доставку грузов, боекомплектов на фронт. В частности, вывозом раненых.

Жена актриса поддержала его решение. По словам Сергея Стрельникова, расстояние на их отношения не влияет.

Напомним, ранее известный актер Александр Олексенко мобилизовался в ВСУ. Он подтвердил это после продолжительного отсутствия в соцсетях