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Блогерша Симбочка рассказала, что имела проблемы с наркотиками. Сейчас она от этого полностью отказалась

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Симбочка рассказала о периоде, когда она курила каннабис и употребляла алкоголь. По ее словам, она делала это только тогда, когда рядом не было ее дочери. При этом она отметила, что ей очень стыдно, что тогда она таким образом убегала от проблем и мнений. При этом на вопрос о передозировке она ответила осторожно.

"Мы так это обсуждаем. Вдруг это будет смотреть детская аудитория. Я так боюсь. Это такая ответственность. Предостеречь их, возможно. Никогда не пробуйте вообще никакие наркотики", - говорит блогерша.

Справка. Симбочка (Карина Кучменко) – популярная украинская тикток-блогерка. Молодая мама: воспитывает дочь Софию, родившуюся в отношениях с певцом Ильей Парфенюком. В соцсетях блоггер рассказывает о личной жизни и материнстве.