Донорское участие стран НАТО в нашей войне – это не что иное, как выгодная инвестиция в собственную безопасность тех же стран НАТО

Донорское участие стран НАТО в нашей войне – это не что иное, как выгодная инвестиция в собственную безопасность тех же стран НАТО

Иллюстративное фото: из открытых источников

Конечно, НАТО не планирует перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины. Для этого нужно быть членом НАТО – чтобы претендовать на его зонтик.

Эта война никак НАТО не касается, потому что Украина в момент провозглашения своей независимости официально самоосновалась как нейтральное и внеблоковое государство. Норматив о нечленстве ни в одном существующем на европейском континенте союзе был базовой конституционной нормой и даже условием провозглашения собственной государственности.

Следовательно, донорское участие стран НАТО в нашей войне – это не что иное, как выгодная инвестиция в собственную безопасность тех же стран НАТО, которые, будучи мудрыми и прозорливыми, а также уважая жизнь и спокойствие своих граждан, до последнего будут финансировать третью территорию, которая и берет на себя основной удар орды.

Генсек НАТО Рютте прямо сказал на нидерландском телевидении: пока российские солдаты заняты Украиной – рядовой европеец может спать спокойно. Проблемы для Европы начнутся, когда война в Украине закончится, и российский солдат уже не будет задействован в ней.

Честно и откровенно, без сокрытий НАТО выражает свою заинтересованность в продолжающейся задержке войны на территории несокрушимого народа, для которого всегда нашкребется несколько миллиардиков внешних вливаний, чтобы он мог протащить от транша к траншу, самостоятельно останавливая орду.