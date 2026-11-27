Фото: Национальная полиция

В Сумской области четырем мошенникам объявили подозрение за выманивание денег у подростков из-за Telegram и угроз от имени СБУ и киберполиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2025 года 22-летний житель Сум создал организованную группу, в которую привлек двух юношей и девушку. Сообщники арендовали офис в Сумах, обустроили компьютерной техникой и распределили между собой роли.

Для поиска жертв мошенники создавали фейковые анкеты девушек в Telegram-боте для знакомств. Они общались с подростками и под предлогом организации личной встречи просили послать скриншоты геолокации.

После этого злоумышленники представлялись сотрудниками киберполиции и СБУ. Они обвиняли детей в якобы сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора и угрожали уголовной ответственностью не только им, но и родителям.

Под психологическим давлением подростков убеждали передавать через службы такси деньги и семьи. Все это якобы обязано быть проверкой законности происхождения имущества.

Следователи задокументировали четыре эпизода мошенничества. Пострадали жители Полтавской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

В апреле этого года правоохранители уже приостановили деятельность этой группы. По данным полиции, ее участники также обманывали военнослужащих. В ходе обысков изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, деньги и ювелирные изделия.

Четыре фигуранты сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве разоблачили схему вымогательства денег у предпринимателей за возможность реализовывать коммерческие проекты на территории парка культуры и отдыха "Гидропарк". Директор и заместитель директора коммунального учреждения потребовали от бизнесменов половину средств.

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