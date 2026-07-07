Кооператив "Династия": с экс-министра Чернышева сняли электронный браслет

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Об этом сообщает ЦБК, передает RegioNews.

Суд продлил следующие обязанности Чернышева:

сообщать об изменении места жительства и работы;

прибывать в детектив, прокурор, суд

воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом и рядом лиц;

сдать загранпаспорт.

При этом суд не продлил обязанность экс-министра носить электронный браслет. Это означает, что в ближайшее время браслет с него снимут.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

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