Гарантии по образцу статьи 5 Вашингтонского договора НАТО – это как случайный секс без официального брака: неплохо, но нестабильно (с)

Гарантии по образцу статьи 5 Вашингтонского договора НАТО – это как случайный секс без официального брака: неплохо, но нестабильно (с)

Фото: из открытых источников

Полноценное членство в НАТО ("официальный брак") – это юридически зафиксированный статус. Вы живёте в общем доме (объединённая система ПВО/ПРО, совместное командование и бюджет на оборону, доступ к самолётам "Авакс", применение стратегической авиации, данных космической разведки союзников и т. д.).

А в случае беды развестись или сделать вид, что вы не знакомы, партнёрам, которые уже выбрали союзнические обязательства, будет крайне сложно как из-за жёстких процедур, так и во многих случаях – потери реноме.

Да и за период совместной жизни – вы уже не просто "пара", а "команда".

Конечно, брак 33 партнёров – это ещё та "Санта-Барбара", но точно лучше, чем в одиночку.

Если более серьёзно, то настоящее доверие и надежда на статью 5 Североатлантического договора держатся не на её тексте, а на трёх "китах", без которых сам текст не работает:

Ратификация парламентами: договор имеет силу закона, а не просто политического обещания и действует независимо от смены власти в странах-гарантах. Военная инфраструктура и планирование: совместное командование, заранее прописанные планы обороны и определённые силы быстрого реагирования. Постоянные совместные учения. Присутствие войск на месте: наличие иностранных баз или контингентов на территории страны. Агрессор не может напасть, не вступив в прямой бой с солдатами и офицерами стран-гарантов.

Ну и отдельное, необходимое на сегодняшний день дополнительное обязательство – "ядерный зонтик" или "ядерный щит". Без всего этого – это всё пустая болтовня.

Поэтому любые "гарантии по образцу статьи 5" без вступления в Альянс оценивают именно по тому, есть ли в них эти три элемента (с дополнением), или это просто завёрнутое в красивую обёртку обещание и дальше помогать лишь оружием и деньгами, надеясь, что НИКОГДА эти гарантии не будут применены!