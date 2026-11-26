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Украинские пекари готовятся к изменению цен на хлеб из-за сложной зимы. Производители предупредили, что без удорожания отрасль может не выжить в условиях постоянных атак

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Отмечается, что для того, чтобы хлебопекарная отрасль смогла пережить эту зиму, стоимость хлеба в Украине должна вырасти как минимум на 5%.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что до конца года хлеб в Украине может подорожать до 10%. Он отметил, что стоимость растет на 1,5-2% ежемесячно.

При этом, по мнению аналитика Андрея Шевчишина, хлеб до конца года может подорожать примерно на 5%. В то же время, он предполагает, что темпы подорожания могут быть даже ниже из-за падения спроса и наличия социальных сортов хлеба.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.