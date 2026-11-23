Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта

Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта

Николай Виниченко. Фото: "Суспильное"

От Орехова до линии боевого соприкосновения 8-10 километров. Сам город с первых дней полномасштабной войны ежедневно подвергается обстрелам и авиаударам. Сегодня там разрушены практически все здания и инфраструктура, а электроэнергии нет с 2023 года. Несмотря на это, в населенном пункте продолжают работать коммунальные службы, которые расчищают завалы, занимаются водоснабжением. Об организации жителей, их мотивации и планах на восстановление – в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал начальник Ореховской городской военной администрации (ВА) Николай Виниченко.

Необходимость поддержать людей – именно эту причину как основную часто называют те, кто под ежедневными обстрелами продолжают заниматься жизнеобеспечением прифронтовых городов и сел. Говорит об этом и Николай Виниченко. Он житель Орехова, до 2015 года занимался предпринимательской деятельностью, затем перешел в сферу местного самоуправления, занимал руководящие должности в районе, возглавлял один из областных департаментов. Весной 2023 года Николай Виниченко был назначен начальником ВА Орехова. После того как авиаударом был уничтожен его дом, Николай переселился за 10 км от Орехова, откуда, как и 80% коммунальных работников, ездил в город на работу по дороге, по которой регулярно наносили удары дроны. Сейчас из-за крайне тяжелой ситуации с безопасностью начальник ВА управляет Ореховым, находясь в Запорожье.

Город находится под постоянными обстрелами с марта 2022 года. Фото: Нацполиция

Заехать в город практически невозможно

RegioNews: Николай, какова сегодня обстановке в городе и как поддерживаете жителей?

Николай Виниченко: Сегодня из 14 тысяч жителей в городе все еще остается 115 человек. В основном это люди в возрасте 60+. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью я еще 17 февраля 2026 года подписал распоряжение про эвакуацию. Всех кто, желал, – вывезли нашим коммунальным транспортом, хотя из-за дронов это было небезопасно. Те, кто не хотели выезжать, написали отказ. На сегодня заехать в город практически невозможно. В последний раз я был в Орехове в мае.

RegioNews: Как в таком случае люди получают воду, продовольствие?

НВ: В городе все еще остаются коммунальные работники, их восемь человек. Работники убирают улицы после обстрелов, чтоб нашим хлопцам (военнослужащим – ред.) можно было проехать. Также они заправляют генератор для работы скважины, чтоб у жителей была вода. Топливо для генератора, объемом до пяти литров, мы сбрасываем с дрона. Увы, другого варианта доставить нет. Также дроном доставляем лекарства. Всем этим занимаются военные, поэтому многого об этом рассказать не могу. Что касается продовольствия, то мы его не доставляем. Однако на протяжении четырех лет, два раза в месяц, мы выдавали жителям гуманитарку, поэтому запасы продовольствия у них пока есть, люди не голодают. Что касается обогрева, то, как и в предыдущие годы, жители греются с помощью "буржуек". Топливом им служат деревья, которые люди распиливают.

Эвакуация жителей. Иллюстративное фото: ГУНП Донецкой области

После гибели работников электрики перестали приезжать в город

RegioNews: Как защищены работники?

НВ: Сразу после своего назначения начальником ВА весной 2023 года я собрал всех работников и руководителей и предложил всем, кто опасается за свою жизнь, уехать из города. Тогда ушло три сотрудницы, которым было очень страшно находиться в Орехове. Остальные остались и были обеспечены бронежилетами и касками, поскольку до этого они работали без средств защиты. С тех пор ношение средств защиты на выездах стало обязательным. Да, это дополнительная тяжесть, но пусть человек поработает на два часа меньше, ведь речь идет о его безопасности.

Относительно передвижения по городу, то мы одни из первых начали использовать антидроновые сети, которыми укрыли подъездные пути и центральные улицы. Сети – эффективная защита. Очень много вражеских дронов в них зависли. Однако за сетями приходилось постоянно следить, так как мы же понимаем, что город ежедневно обстреливают из артиллерии.

RegioNews: А как в городе решался вопрос с электроснабжением?

НВ: Электроснабжения у нас нет с 2023 года. Облэнерго запретили приезжать в город своим работникам после того, как у них двое человек погибли при восстановлении. Поэтому на 90% электроэнергией город обеспечивали генераторы. Одно время у нас был один угол, где электроэнергию получали из электросети. В 2023 году мы с коммунальщиками приобрели кабель и сделали "перекидки" по всему городу. Но из-за обстрелов чинить приходилось по пять раз в неделю, затем все было разрушено.

RegioNews: В чем мотивация коммунальных работников, и какая им оказывается поддержка?

НВ: Оставаться – личный выбор каждого, никто никого не заставлял. Всем было предложено выехать. Впрочем, оставшиеся работники, как никак – местные жители, и им небезразлично что будет в городе и с жителями. Ну и каждый ждет, что вот-вот все закончится, правда, пятый год уже ждут... Работа коммунальных служб происходит в основном утром, когда в городе тихо, а также когда туман и дождь – тогда меньше дронов. Выходят утром на три-четыре часа, но могут и дольше работать, если нужно расчистить дорогу.

Передвижение рабочих газовой службы на одном из направлений. Фото: "Нефтегаз"

Что касается поддержки, то за каждое ранение мы из местного бюджета выплачиваем по 10 тыс. грн. Это касается как работников, так и жителей. Также все жители у нас получили по 19,4 тыс. грн по госпрограмме "Зимняя поддержка". По интернет-связи (у коммунальных работников есть Starlink) люди нам сбрасывали документы, мы их распечатывали и подавали заявки.

Что касается финансирования, то государство нам дает субвенцию на уровне 2021 года. В прошлом году мы 78 млн грн отдали на оборонные мероприятия. В этом году уже – 55 млн грн. Эти средства мы перечисляем в областной фонд, а они уже для хлопцев покупают в чем те нуждаются. Ну и плюс военные части, что на нашем направлении, – они к нам обращаются и мы закупаем что им нужно.

"Подход "тут я начальник” – не работает"

RegioNews: Что самое важное в организации стойкости населенного пункта в критических условиях: деньги, техника, люди?

НВ: Скажу так, сколько бы не было денег, какой бы не была техника, если не будет людей, деньги будут лежать мертвым грузом, а техника стоять. Поэтому, в первую очередь – люди. Будет стоять тысяча единиц техники, а у тебя будет всего три человека – все. Но в первую очередь люди должны доверять руководителю. Понимать, что перед ними не самодур. Что руководитель общается с людьми, прислушивается к их мнению, помогает. Тогда будет работа. Я каждое утро с коллективом проводил совещания, ставил задачи и слушал, что кто предлагает. Всё вместе обсуждали, потом принимали решения. Да, последнее слово за мной, но я прислушивался к работникам, так как они практики. Затем делали как лучше, и вместе выполняли все задачи. Подход "тут я начальник" – не работает. Начальник скажет – "делай так и так", а завтра с человеком что-то произойдет, – и его семья придет ко мне…

Николай Виниченко. Фото: Відбудова Запоріжжя

RegioNews: В то же время руководитель должен быть уверен в кадрах...

НВ: Человека сразу не увидишь, он проявляется в критических ситуациях. Вот перед тобой, вроде бы, хороший человек, но возникнет критическая ситуация – и он поведет себя совершенно по-другому. Сказать, что я сейчас могу подобрать кадры и быть в них уверенным – это не так. Я видел очень много людей, которые в критических ситуациях ведут себя, скажем так, специфически... Я и подумать не мог, что такое может быть. А есть человек, на которого думаешь, что он средний работник, однако в критической ситуации с ним не страшно и в разведку пойти.

RegioNews: А что больше всего цените в работниках?

ВН: В первую очередь – человечность. Всему остальному человека можно научить. Если человек хитрый, с двойным дном, то, поверьте, с таким очень тяжело, даже если он специалист высокого уровня. В трудной ситуации он забудет, что специалист, и сделает так, что будет хуже. Пусть лучше будет средний специалист, но в критической ситуации принесет больше пользы. В этом случае человек будет выполнять свою работу и понимать, зачем и для кого делает, понимать ситуацию.

У меня был случай, когда меня только назначили руководителем. Человек очень просил дать ему разрешение на выезд за границу. Утверждал, что едет к дочери, с которой не общался 15 лет, а это помирился, дочь прислала ему приглашение на свадьбу. Он был специалистом и человечным, как мне тогда казалось. Я дал разрешение на выезд, а человек не вернулся. Когда я задал ему вопрос, почему меня так подставил, тот прислал сообщение, что больше ценит свою жизнь, "чем ту вашу работу". Но ведь я тоже ценю свою жизнь. При этом еду и работаю. Такие случаи я считаю бесчеловечным поступком.

Антидроновые сетки на улицах Орехова. Фото: "Суспильное"

Разрушенные здания переработают на бетон

RegioNews: Возможно ли восстановление города?

НВ: Все возможно, главное – вернуться. В первую очередь, нужно будет провести разминирование. Ведь сколько всего не взорвано, сколько разбросано всех этих мин-лепестков, прочих мин... Если Европейский банк профинансирует, либо государство какие программы запустит по поддержке бизнеса, то назад вернутся и предприниматели. Как ни как, там ихние территории, складские помещения, цеха. Поэтому, в первую очередь, нужно возвратить бизнес. За ним уже придут жители, которые смогут трудоустроиться и иметь источник дохода. Вернутся и магазины. В итоге люди смогут зарабатывать деньги, что-то покупать и помогать восстанавливать.

Разрушенные дома в Орехове. Фото: Нацполиция

RegioNews: А как восстановить? Ведь, по сути, многое придется строить с нуля?

НВ: Также как это было в Ирпене, Буче. Мы туда ездили, смотрели. Там кварталами прямо восстанавливали. Зашли французы, поставили свой завод, который перерабатывал обломки зданий на стройматериалы. И прямо квартал целый построили. У нас уже есть планы по восстановлению. Планируем построить школу. У нас 14 тысяч населения, детей на всю общину около 2 тысяч. Построим школу, приобретем автобусы, чтоб из сел подвозить школьников. Также нужно будет построить два – три детских садика. Планируем также построить больницу, которую нам разбили. Словом, нужно полностью отстраивать город со всей критической инфраструктурой

RegioNews: Но есть ли в этом смысл?

НВ: Думаю, смысл есть. Более 8 тысяч внутренне-перемещенных лиц проживают сейчас в Запорожье. Минимум 50%, а то и все 70% ждут, чтобы вернуться в город. Притом, что людям выдано 1700 сертификатов на приобретение жилья, у кого оно уничтожено. Но люди все равно ожидают возвращения. Есть случаи, когда у человека уничтожен дом, мы ему звоним и предлагаем помочь получить сертификат. А человек: нет, я буду возвращаться назад. Мы объясняем, что земельный участок и так за вами останется, а это сможете приобрести жилье в любом регионе Украины. Не хотят, отказываются. Мы, говорят, поедем назад.