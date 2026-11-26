Цены на бензин "штормит": что происходит с ценниками на АЗС
В Украине цены на АЗС продолжают падать. В частности, дизтопливо, которое длительно дорожало
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 26 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 85,09 гривны за литр (-0,04);
- бензин А-95 – 81,49 гривны за литр (-0,08 гривны);
- бензин А-92 – 77,94 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 96,55 гривны за литр (-0,42 гривны);
- автогаз – 61,53 гривны за литр (-0,35 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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