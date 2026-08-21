Он ничего не знал

Он ничего не знал

Фото: ОП

Не знал, что Миндич поставил "шлагбаум" в энергетике, что Ермак с Чернышевым и Миндичем строили "Династию", не знал, что хотели забрать "Сенс Банк", а Мудра собирала деньги на залог Галущенко, не знал, что люди из его офиса вместе с его депутатами занимались рейдерством и воровством..

Президент, конечно, ничего не знал.

Но, как он тогда управляет страной, если не знает, что делают его друзья и подчиненные, что творится у него под боком?..