Фото из открытых источников

НАБУ и САП сообщили об очередном подозрении бывшему вице-премьер-министру Украхны. Также подозрение получили два руководителя структурных подразделений Министерства национального единства, которое он возглавлял

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, бывший вице-премьер организовал схему выплаты заработной платы на средства министерства пяти лицам. Однако оказалось, что эти люди работали личными водителями и охранниками самого Чернышева, а не выполняли должностные обязанности.

В схему он привлек двух руководителей подразделений министерства. Они подписывали документы с ложными данными, на основании которых потом выплачивали зарплату.

Правоохранители сообщили бывшему вицепремьеру и его сообщникам о подозрении в растрате бюджетных средств из-за фиктивного трудоустройства.

Как известно, Алексей Чернышев имеет статус подозреваемого по делам по коррупции в "Энергоатоме" (спецоперация "Мидас") и имений "Династия". В октябре 2026 эти эпизоды объединили в одно уголовное производство.

Операция "Мидас": роль Чернышева

10 ноября НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации, основным направлением работы которой было "систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% стоимости контрактов".

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

Напомним, что имя бывшего вице-премьера звучало также в расследовании по кооперативу "Династия". По данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче. Также по этому делу получал подозрение экс-глава Офиса президента Андрей Ермак.

Следствие НАБУ и САП считает, что Чернышев получил неправомерные средства , часть из которых удалось подтвердить документально. Правоохранители отмечают, что сумма может быть больше, однако доказана лишь часть активов.

Чернышев уже фигурировал в предыдущем деле, по которому раньше вносили залог. Это дело является частью масштабной антикоррупционной операции НАБУ, в которой также арестованы другие чиновники, в частности советник Галущенко с залогом 126 млн грн. Следствие продолжает сбор доказательств и уточняет обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

В частности, экс-вицепремьеру инкриминируют посещение конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными. Кабинет Министров уже инициировал санкции против организаторов схемы. После окончательного решения суда прокуратура пообещала обнародовать детали дальнейших процессуальных действий.

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны