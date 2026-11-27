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Ведущая Екатерина Осадчая рассказала, какие неприятные случаи происходили во время съемок. В частности, однажды жертвой такой ситуации стал ее оператор

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Екатерина Осадчая вспомнила, что во время интервью один из известных теннисистов схватил ее за руку и начал сильно трясти. При этом она отметила, что до драк не доходило. Однако был очень неприятный инцидент, когда пострадал человек из его команды.

Во время интервью с одной из европейских звезд организатор встречи решил прекратить разговор крайне агрессивным способом: он начал душить оператора.

"Ничего меня так не расшатывало, как эта несправедливость и что это касается не меня, а моей команды. Оператор здесь при чем", - говорит Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее ведущая рассказывала, собирается ли она вывозить детей из Киева из-за постоянных обстрелов.