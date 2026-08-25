10:23  25 августа
Угрожал женщине и ее собаке: в Киеве задержали нетрезвого мужчину
07:37  25 августа
На Тернопольщине один человек умер, еще пятеро – в больнице: семья могла отравиться
01:35  25 августа
Актриса Анна Кузина рассказала о возвращении мужа с фронта
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
25 августа 2026, 11:55

Ментальный побег от медиа: почему Зеленский боится прямых эфиров

25 августа 2026, 11:55
Читайте також українською мовою
Зеленский, журналисты, оффреки, которые мы заслужили
Зеленский, журналисты, оффреки, которые мы заслужили
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте також
українською мовою

Владимир Александрович и его пажи часто хвастаются, что он же не сбежал, а потому надо его понять и простить. И хамство и странные дела юзернеймов "Вова", R1, "Тот, что топает ножкой наверху".

Физически Зеленский действительно не сбежал, но ментально очень даже. Именно поэтому много лет подряд он убегает от прямых вопросов журналистов. Ведь все эти форматы вживую – хоть в харчевне, хоть в ангаре с "Мрией", хоть на пикник-посиделках с Дианой Панченко показали насколько король гол. И рядом даже нет лопуха чтобы прикрыть то, что снизу.

Поэтому долгое время президент выбирает формат типа оффрека, который на самом деле таковым не является. Скорее это формат, где приглашённых СМИ ограничивают условием: если зададут очень неудобные вопросы, которые разозлят гаранта – больше не пригласят.

На нынешних выходных произошли все взаимоисключающие события. Журналист Даниил Мокрик внёс петицию о пресс-конференции президента с независимыми медиа – "Украинская правда", Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радио Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільне, НВ, "Зеркало Недели", ВВС Украина, Liga.net. Офис петицию отклонил с отпиской, что всё это не соответствует требованиям.

Но надо было как-то объяснить новый коррупционный скандал, где фигурирует ОПовская коррупционная милфа, её любовник и подельник да ещё и друг Олежки Татарова. И всем им со советами звонит наш добрый знакомый беженец из Израиля Тимур Миндич, который будто под страшными санкциями.

Поэтому в конце концов организовали какой-то оффрек, где президент озвучил пару домашних заготовок о Федорове, выборах и Мудрой. К счастью, среди приглашённых были достойные обозревательницы ВВС Украина и NV, поэтому свет увидели ключевые цитаты о Федорове и Маске и о том, что к президенту от НАБУ и САП вопросов нет.

Касательно последнего президент немножко соврал. НАБУ и САП в рамках действующего законодательства не могут принести подозрение действующему президенту – у него на время полномочий есть иммунитет. Есть цитата от 12.05.2026 года руководителя НАБУ Семена Кривоноса на брифинге после партии плёнок "Мидас":

"Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует. R1 – это резиденция 1".

Собственно, поэтому президент такой смелый и говорит, что вопросов к нему нет. Сейчас нет, но могут быть потом. Именно поэтому немного поддутая ответственная за реформу правосудия – жаловалась, что надо костьми лечь, но не дать Клименко ещё один срок в 7 лет.

Вова может и не фигурирует. Но в производствах НАБУ и САП по состоянию на сейчас фигурирует минимум десяток работников ОП и два десятка "слуг".

Каково послевкусие этого оффрека? Да где-то так, как после мифов о Средневековье, когда считали, что купаться – грех. Поэтому маскировали ароматы пота и несвежего тела духами, пудрой и париками, где с удовольствием заводились блохи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина власть политика Зеленский выборы журналисты
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Массированный авиаудар по Краматорску: повреждены многоэтажки, ранены 11 человек, среди них – младенец
25 августа 2026, 12:15
После атаки РФ на Кривой Рог в больницах остаются 47 пострадавших, 13 из них – дети
25 августа 2026, 11:55
Смертность в Украине в 4 раза превысила рождаемость: что говорят специалисты
25 августа 2026, 11:44
На Прикарпатье спасатели помогли двум туристам, травмировавшимся в горах
25 августа 2026, 11:32
На Киевщине столкнулись четыре автомобиля: среди пострадавших – 13-летняя девушка
25 августа 2026, 11:25
Из-за обстрелов без света оказались потребители в пяти областях Украины
25 августа 2026, 11:19
Во Львове мужчина прыгнул с 15 этажа и погиб
25 августа 2026, 10:56
Экс-заместителя главы ОП Мудрую взяли под стражу: залог – 20 млн грн
25 августа 2026, 10:45
Удар по центру Мэны на Черниговщине: ранены 12 человек, среди них – четверо детей
25 августа 2026, 10:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »