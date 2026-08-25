Зеленский, журналисты, оффреки, которые мы заслужили

Зеленский, журналисты, оффреки, которые мы заслужили

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Александрович и его пажи часто хвастаются, что он же не сбежал, а потому надо его понять и простить. И хамство и странные дела юзернеймов "Вова", R1, "Тот, что топает ножкой наверху".

Физически Зеленский действительно не сбежал, но ментально очень даже. Именно поэтому много лет подряд он убегает от прямых вопросов журналистов. Ведь все эти форматы вживую – хоть в харчевне, хоть в ангаре с "Мрией", хоть на пикник-посиделках с Дианой Панченко показали насколько король гол. И рядом даже нет лопуха чтобы прикрыть то, что снизу.

Поэтому долгое время президент выбирает формат типа оффрека, который на самом деле таковым не является. Скорее это формат, где приглашённых СМИ ограничивают условием: если зададут очень неудобные вопросы, которые разозлят гаранта – больше не пригласят.

На нынешних выходных произошли все взаимоисключающие события. Журналист Даниил Мокрик внёс петицию о пресс-конференции президента с независимыми медиа – "Украинская правда", Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радио Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільне, НВ, "Зеркало Недели", ВВС Украина, Liga.net. Офис петицию отклонил с отпиской, что всё это не соответствует требованиям.

Но надо было как-то объяснить новый коррупционный скандал, где фигурирует ОПовская коррупционная милфа, её любовник и подельник да ещё и друг Олежки Татарова. И всем им со советами звонит наш добрый знакомый беженец из Израиля Тимур Миндич, который будто под страшными санкциями.

Поэтому в конце концов организовали какой-то оффрек, где президент озвучил пару домашних заготовок о Федорове, выборах и Мудрой. К счастью, среди приглашённых были достойные обозревательницы ВВС Украина и NV, поэтому свет увидели ключевые цитаты о Федорове и Маске и о том, что к президенту от НАБУ и САП вопросов нет.

Касательно последнего президент немножко соврал. НАБУ и САП в рамках действующего законодательства не могут принести подозрение действующему президенту – у него на время полномочий есть иммунитет. Есть цитата от 12.05.2026 года руководителя НАБУ Семена Кривоноса на брифинге после партии плёнок "Мидас":

"Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует. R1 – это резиденция 1".

Собственно, поэтому президент такой смелый и говорит, что вопросов к нему нет. Сейчас нет, но могут быть потом. Именно поэтому немного поддутая ответственная за реформу правосудия – жаловалась, что надо костьми лечь, но не дать Клименко ещё один срок в 7 лет.

Вова может и не фигурирует. Но в производствах НАБУ и САП по состоянию на сейчас фигурирует минимум десяток работников ОП и два десятка "слуг".

Каково послевкусие этого оффрека? Да где-то так, как после мифов о Средневековье, когда считали, что купаться – грех. Поэтому маскировали ароматы пота и несвежего тела духами, пудрой и париками, где с удовольствием заводились блохи.