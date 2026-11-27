Фото: Запорожская ОВА

Поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела возник пожар в производственном здании.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

По данным Совета обороны Запорожской области, всего за сутки оккупанты нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам. Один человек погиб, еще шестнадцать ранены.

Поступило 119 сообщений о разрушении и повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские войска 26 ноября более 50 раз атаковали беспилотниками Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Повреждены предприятия, складские помещения, инфраструктура, сельскохозяйственная техника, детский сад и частный дом.