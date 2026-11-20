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В Ужгороде НАБУ и САП проводят обыски в салоне красоты CLIPSE, который открыла бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Следственные действия происходят в салоне, расположенном в жилом комплексе Silver Park на улице Анатолия Тегзы, 7.

В рамках какого уголовного производства проводят обыски, пока неизвестно. Официальные подробности о причинах следственных действий пока не обнародованы.

В 2024 году журналисты обращали внимание на обстоятельства развода Николая Тищенко и Аллы Барановской. В частности, предполагали, что расторжение брака могло быть формальным, поскольку после этого бывшие супруги продолжали жить вместе.

Сам Тищенко объяснял, что они с Барановской поддерживают совместное проживание для воспитания сына.

Также в декларации нардепа отмечено, что 15 февраля 2024 года, спустя почти месяц после развода, Алла Барановская подарила ему 12 млн 634 тыс. 680 грн.

Когда журналисты спросили Тищенко о происхождении этих средств, он объяснил, что после расторжения брака они с бывшей супругой поделили имущество.

Напомним, ранее СМИ выяснили, что благотворительный фонд "Дорога мира", которым в 2022 году занимались народный депутат Николай Тищенко и его тогдашняя жена Алла Барановская, мог использоваться для получения неправомерной выгоды.

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