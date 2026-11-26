Кандидат в президенты Франции Ринер заявил, что Украина – это «не наша война»

Кандидат в президенты Франции Ринер заявил, что Украина – это «не наша война»

Тедди Ринер. Фото: из открытых источников

Тедди Ринер – пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, – раскритиковал отправку французских военных в Украину и заявил, что эта война не является конфликтом его страны.

В очередной раз убеждаюсь в поверхностности невежд, которые почему-то решили, что политика – это их дело. Не имея знаний, понимания процессов и опыта, невежды прутся туда, где они могут, в подавляющем большинстве случаев, создать лишь проблемы. Вместо того чтобы начать с общественной работы, достичь результата и дальше шагать по карьерной лестнице, они надеются на карьерный батут благодаря своей популярности. Хорошо, что французы не изберут спортсмена без опыта, без знаний, но с примитивным мышлением и без необходимых качеств. Украинцы пошли другим путем и избрали такого. Но не спортсмена, а шоумена. Теперь вся страна выхаркивает кровью ту ошибку.