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Утром 27 ноября российские войска атаковали автозаправочную станцию в Харькове. В результате удара пострадали три человека

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Первый удар враг нанес по АЗС в Шевченковском районе города. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество травмированных возросло до трех.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, по информации Терехова, российские войска атаковали еще одним беспилотником Киевский район Харькова. Последствия второй атаки уточняются.

Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры. В результате обстрела возник пожар в производственном здании.