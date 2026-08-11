Ермаку разрешили передвигаться по девяти областям: электронный браслет оставили

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Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

10 августа суд сменил одну из возложенных на Ермака процессуальных обязанностей – ограничение передвижения.

Ранее Ермак не мог без разрешения детектива, прокурора или суда покидать пределы Киева и Киевской области . Теперь он может без разрешения находиться и передвигаться в пределах Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Через другие области Ермаку разрешено проезжать по транзиту.

Защита объясняла необходимость расширения территории передвижения участием Ермака в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

Прокурор возражал против изменения ограничений. По его словам, действующие процессуальные обязанности не препятствовали реализации этого проекта, где Ермак выполняет функции руководителя, а не оказывает непосредственно правовую помощь.

Предпосылкой для обращения защиты в суд стало одномоментное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем от командиров воинских частей в интересах подозреваемого.

В то же время суд не отменил обязанность носить электронное средство контроля . Защита просил снять электронный браслет, однако в этой части ходатайства суд не удовлетворил.

Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

18 мая экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

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