Ермаку разрешили передвигаться по девяти областям: электронный браслет оставили
ВАКС частично удовлетворил ходатайство защиты экс-руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.
10 августа суд сменил одну из возложенных на Ермака процессуальных обязанностей – ограничение передвижения.
Ранее Ермак не мог без разрешения детектива, прокурора или суда покидать пределы Киева и Киевской области . Теперь он может без разрешения находиться и передвигаться в пределах Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.
Через другие области Ермаку разрешено проезжать по транзиту.
Защита объясняла необходимость расширения территории передвижения участием Ермака в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.
Прокурор возражал против изменения ограничений. По его словам, действующие процессуальные обязанности не препятствовали реализации этого проекта, где Ермак выполняет функции руководителя, а не оказывает непосредственно правовую помощь.
Предпосылкой для обращения защиты в суд стало одномоментное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем от командиров воинских частей в интересах подозреваемого.
В то же время суд не отменил обязанность носить электронное средство контроля . Защита просил снять электронный браслет, однако в этой части ходатайства суд не удовлетворил.
Напомним, 11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.
Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".
Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.
14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.
18 мая экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.
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