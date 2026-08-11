Актер Ахтем Сеитаблаев признался, почему бросил невесту прямо перед свадьбой

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Актер Ахтем Сеитаблаев признался, почему его роман с Марьяной Боцвинюк закончился. При этом он рассказал, что уже в новых отношениях

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В 2023 году Ахтем Сеитаблаев сделал предложение Марьяне Боцвинюк. Однако уже летом 2024 года они поставили свадьбу на паузу, а затем случился конец отношений. По словам режиссера, 20-летняя разница в возрасте оказала свое влияние, однако основной причиной стало отсутствие внутреннего баланса.

"Я думаю, что я был не готов к этим отношениям. Я уже достаточно уставший взрослый человек. Я хочу четкости, ясности, спокойствия", - говорит актер.

По мнению Саинтаблаева, "во взаимоотношениях между людьми эмоций и разума должно быть как минимум 50 на 50". По его словам, сейчас он находится в новых отношениях. Он признался, что теперь чувствует определенность, которую так хотел.

Напомним, недавно новая избранница певца Владимира Дантеса официально подтвердила их отношения . Анастасия показала их первое общее фото.