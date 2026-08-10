Как завершится война: два сценария для Украины

Главное – не забывать, что война – ради мира, а не мир – ради войны

Главное – не забывать, что война – ради мира, а не мир – ради войны

Иллюстративное фото: из открытых источников

После определенного подъема в июне-июле, смотрю, украинцы после последних ракетных обстрелов стали менее оптимистично смотреть в будущее.

Потому что беззащитность перед российской баллистикой даже самого защищенного в Украине столичного региона, блокирования судоходства в и из портов большой Одессы, уничтожение АЗС и логистических центров снова актуализирует вопрос, когда же завершится эта проклятая война?

Всем, кого интересует рациональный (а не эмоциональный) ответ на этот вопрос, советую прочесть или перечитать "Стратегия: Логика войны и мира" Эдварда Лютвака.

Если в современном мире больше нет глобального полицейского, роль которого после победы в Холодной войне исполняли США, то российско-украинская война может прекратиться только в двух условиях:

1. Одна из сторон победила, а другая капитулировала. Такой хорошо знаком каждому выходцу из постсоветского пространства нарратив Второй мировой. Хотя большинство его адептов почему-то забывает, что выигрыш накаутом в войнах – скорее исключение, чем правило. Большинство войн выигрывают по очкам. И здесь мы переходим ко второму возможному условию прекращения войны.

2. Между сторонами образуется новый динамический баланс сил, формирующий новую архитектуру взаимоотношений. Так, например, проигрыш Российской империи в российско-японской войне 1904-05 годов не привел к коллапсу ни одной из сторон. Он лишь показал, что баланс сил на Дальнем Востоке изменился. Соответственно Россия потеряла контроль над Порт-Артуром, частью Сахалина и влияние в Корее. Также завершились финские войны между Финляндией и СССР, российскр-турецкие войны и множество других войн.

В нашем случае это означает, что Россия вынуждена будет признать субъектность Украины и ее право самой определять свое будущее, а Украина сосредоточится на внутреннем развитии, а не на мести Кремля за причиненные обиды или уничтожение путинского режима.

Я до сих пор верю в то, что второй вариант перспективнее и правильнее первого. Конечно, если мы не стремимся к пирровой победе над Россией.

Нацистская Германия причинила несравнимо большую трагедию, чем путинский режим. Только Украина заплатила за гитлеровский "Дранг нах остен" от 9 до 13 млн человеческих жизней. Это примерно от трети до половины современного населения нашего государства.

Но даже после всех ужасов Второй мировой победители отказались от Плана Моргентау, имевшему официальное название "Программа предотвращения разрешения Германией 3-й мировой войны" и предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию и демилитаризацию.

География – это судьба. И потому Украине нужны не ресентиментные полуфеодальные княжества с ядерным оружием на восточной границе, а сосед, который ночью просыпается в холодном поту от одной мысли о еще одной войне с украинцами, но не чувствует ее как угрозу. Сильные должны быть благородными. Проект "антироссия" – последнее, что нужно украинцам для процветания.

Но оба сценария завершения войны требуют от нас невероятной выносливости и веры, что все не зря. Что мы выстоим. И что целью этой войны является рождение действительно независимой Украины. Которая большой ценой борется за право самой выбирать свою судьбу и выжимает из себя возрастной комплекс неполноценности не только в отношении Москвы...

Главное – не забывать, что война – ради мира, а не мир – ради войны. И что существование государства Украина приобретает смысл, когда она делает жизнь украинцев лучше, а не бросает все силы и ресурсы на уничтожение государства-агрессора и сжигает их в бесконечной войне.

Если мы выстоим, мы уже победили. Потому что очень долго Украина была пешкой в чужих играх. Разменной монетой в чужих сделках. "Кровавой землей", как сформулировал Тимоти Снайдер. И только сейчас у нас появился шанс наконец-то стать субъектом и начать играть в свою, а не в чужую игру. Главное, чтобы эта игра была о лучшем будущем Украины, а не об уничтожении России. Ибо уничтожение россии – это тоже чужая игра…