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11 августа 2026, 08:58

Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: трое погибших, пятеро пострадавших

11 августа 2026, 08:58
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Фото: ОВА
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В ночь на 11 августа российские войска совершили более 20 атак на пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, в том числе дети, еще пятеро жителей получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине враг бил по райцентру и Петропавловской громаде. Поврежден склад логистической компании и многоквартирный дом. Погиб 47-летний мужчина. Пострадала 7-летняя девочка, она будет лечиться амбулаторно.

На Криворожье россияне ударили по Грушевской и Апостоловской громадам, повредив автомобили. Погиб 15-летний парень, ранения получили юноши в возрасте 16 и 17 лет.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, Покровская и Марганецкая громады. Повреждены админздание, банк, общежитие и магазин.

В Каменском районе россияне били по Верховцевской и Пятихатской громадам. Поврежден частный дом. Пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина, оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе под ударом находилась Богдановская громада. Повреждены частный дом и авто, погиб человек.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Шесть человек погибли, 19 – получили ранения.

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