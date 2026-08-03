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03 августа 2026, 10:51

Эксгоссекретаря МИД Банькова заключили под стражу: его подозревают в присвоении 37 млн грн помощи

03 августа 2026, 10:51
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Фото: kharkivoda.gov.ua
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Высший антикоррупционный суд 3 августа избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю МИД Александру Банькову. Его взяли под стражу до 30 сентября с альтернативой залогу в 10 млн. грн

Об этом сообщил корреспондент Суспильного из зала суда, передает RegioNews.

Сторона обвинения просила взять Банькова под стражу с залогом в 15 млн. грн. В то же время защита просил применить более мягкую меру пресечения и заявлял, что такая сумма залога слишком велика. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, уменьшив размер залога на 5 млн. грн.

По данным НАБУ и САП, Банькову и его сообщникам сообщили о подозрении в завладении более 37 млн грн пожертвований от иностранных граждан и доноров, поступавших Украине в качестве международной помощи в начале полномасштабного вторжения РФ.

По версии следствия, бывший чиновник МИД создал организованную группу вместе с бывшим руководителем аппарата МИД Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владиславом Резниковым и бухгалтером.

Правоохранители утверждают, что средства международной помощи могли присваивать и легализовать через подконтрольную общественную организацию. Среди эпизодов, расследующих НАБУ и САП – операции с пожертвованиями из Японии, грантами американской организации Renew Democracy Initiative и последующим выводом средств через ряд компаний и ФЛП.

В МИДе ранее заявляли, что подозрения Банькову и его сообщникам частично стали результатом внутреннего аудита ведомства и сотрудничества с правоохранительными органами.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.

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МИД НАБУ САП ВАКС мера пресечения Александр Баньков хищение подозрение международная помощь
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