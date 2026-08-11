"Москва готовится не к миру, а к эскалации": Зеленский призвал мир реагировать

Фото: ГСЧС Киева

Президент Владимир Зеленский заявил, что действия России свидетельствуют о подготовке Москвы не к завершению войны, а к ее дальнейшему обострению

Об этом глава государства написал в соцсетях после очередной массированной атаки РФ, передает RegioNews.

"С ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье. По городу были удары северокорейской баллистикой, "цирконами" и КАБами. Жестокая атака, просчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре", – отметил Зеленский.

По его словам, об этом свидетельствует наращивание производства баллистических ракет, привлечение северокорейского вооружения и подготовка новой мобилизации в России.

"Каждый шаг России – наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации – все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации", – заявил Зеленский.

Президент призвал международных партнеров реагировать уже сейчас, усиливая санкционное давление на работающие на войну российские предприятия и увеличивая помощь Украине средствами противовоздушной обороны.

Напомним, этой ночью в Запорожье в результате ударов северокорейскими баллистическими ракетами, "Цирконами" и КАБами погибли шесть человек, еще 19 получили ранения.

В Киеве ракетный удар повредил здание инфекционной больницы и предприятия. отключение электроэнергии.