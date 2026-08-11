Падение с дерева и удар ведром: в Тернопольской области умерли двое мужчин

Фото: Национальная полиция

В Чортковском районе Тернопольской области двое мужчин умерли в медицинских учреждениях после травм, полученных в результате несчастных случаев. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

7 августа стало известно о смерти 63-летнего жителя Чорткова. Мужчина находился в реанимации после травм, которые, по предварительным данным, получил из-за падения с дерева.

Несмотря на усилия медиков, мужчина умер. Во время осмотра тела правоохранители не обнаружили признаки насильственной смерти.

Другой несчастный случай произошел 31 июля в селе Заболотовка Нагирянской общины. Во время работ в колодце на глубине около восьми метров на 41-летнего мужчину упало ведро с намулом весом более 20 килограммов.

Мужчина получил тяжелую травму головы и был госпитализирован. 8 августа он умер в реанимационном отделении Чертковской больницы. Погибший был жителем села Озеряны.

По обоим фактам правоохранители открыли уголовные производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Ивано-Франковске правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 30-летнего мужчины, которого обнаружили без признаков жизни возле многоквартирного дома. По предварительным данным, мужчина мог выпасть из окна квартиры на четвертом этаже.