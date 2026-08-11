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В ночь на 11 августа российские войска нанесли очередной удар по Киевской области баллистическими ракетами и ударными дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

К счастью, в результате атаки никто из людей не пострадал, погибших нет.

В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля.

На местах работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрела и фиксирующие повреждения.

Напомним, в ночь на 11 августа российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание на территории детской больницы. Пострадал один человек.