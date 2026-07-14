Фонд Тищенко, миллионы и авто для военных: следствие проверяет возможные злоупотребления

Фото: Bihus.Infо

Благотворительный фонд "Дорога мира", которым в 2022 году занимались народный депутат Николай Тищенко и его тогдашняя жена Алла Барановская, мог использоваться для получения неправомерной выгоды

Об этом идет речь в материале Bihus.Info со ссылкой на материалы следствия, обнародованные во время судебного заседания, передает RegioNews.

В 2022 году Тищенко и Барановская организовывали благотворительные ужины в европейских городах, во время которых собирали средства на помощь украинским военным и пострадавшим от войны городам.

Журналисты обращали внимание, что мероприятия проходили в дорогих локациях с известными гостями, однако заявленное собрание, по их данным, не соответствовало масштабу событий.

По версии НАБУ и САП фонд мог завышать стоимость приобретенных для военных автомобилей и использовать часть средств в собственных интересах. Как доказательства, следствие обнародовало фрагменты разговоров Барановской, в которых, в частности, речь идет о необходимости создать впечатление высокой стоимости приобретенных авто.

"Четыре маленьких машины будут выглядеть совсем не очень. Мне нужно как-то сфоткать, чтобы на 100 тысяч выглядело, никто не поверит, что эти 4 пендюрки стоят по 25 тысяч. Просто 4 маленьких не потянут визуально на сотку баксов… 40 вернуть не забудь, а то мне оторвут голову".

Также следствие утверждает, что Тищенко мог получать средства под видом благотворительных взносов в рамках схемы по требованию неправомерной выгоды у людей, которых он связывал с деятельностью колл-центров.

Кроме этого, правоохранители подозревают Тищенко в легализации 12,6 млн грн из-за фиктивного договора дарения средств с бывшей супругой Аллой Барановской. По данным следствия, у нее не было законных доходов для такого подарка, а фактической передачи денег не произошло.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.

3 июля ВАКС избрал меру пресечения Тищенко в виде содержания под стражей с залогом в размере 10 миллионов гривен.

10 июля стало известно, что при нардепе внесли внесенную полную сумму залога. Сам Тищенко оплатил 650 тысяч гривен, еще 5 миллионов внесла частная компания из Днепра, а 4 миллиона 350 тысяч гривен – частное лицо.

Читайте также: Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"