Єрмаку дозволили пересуватися дев'ятьма областями: електронний браслет залишили
ВАКС частково задовольнив клопотання захисту екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом
Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.
10 серпня суд змінив один із покладених на Єрмака процесуальних обов’язків – обмеження щодо пересування.
Раніше Єрмак не міг без дозволу детектива, прокурора або суду залишати межі Києва та Київської області. Тепер він може без такого дозволу перебувати та пересуватися в межах Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.
Через інші області Єрмаку дозволено проїжджати транзитом.
Захист пояснював необхідність розширення території пересування участю Єрмака у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.
Прокурор заперечував проти зміни обмежень. За його словами, чинні процесуальні обов’язки не перешкоджали реалізації цього проєкту, де Єрмак виконує функції керівника, а не безпосередньо надає правову допомогу.
Передумовою для звернення захисту до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів від командирів військових частин в інтересах підозрюваного.
Водночас суд не скасував обов’язок носити електронний засіб контролю. Захист просив зняти електронний браслет, однак у цій частині клопотання суд не задовольнив.
Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.
Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".
Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.
14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.
18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.
Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни