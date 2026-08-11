Єрмаку дозволили пересуватися дев'ятьма областями: електронний браслет залишили

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Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

10 серпня суд змінив один із покладених на Єрмака процесуальних обов’язків – обмеження щодо пересування.

Раніше Єрмак не міг без дозволу детектива, прокурора або суду залишати межі Києва та Київської області. Тепер він може без такого дозволу перебувати та пересуватися в межах Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

Через інші області Єрмаку дозволено проїжджати транзитом.

Захист пояснював необхідність розширення території пересування участю Єрмака у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Прокурор заперечував проти зміни обмежень. За його словами, чинні процесуальні обов’язки не перешкоджали реалізації цього проєкту, де Єрмак виконує функції керівника, а не безпосередньо надає правову допомогу.

Передумовою для звернення захисту до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів від командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

Водночас суд не скасував обов’язок носити електронний засіб контролю. Захист просив зняти електронний браслет, однак у цій частині клопотання суд не задовольнив.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

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