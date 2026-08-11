Чужие имена и выключенные бодикамеры: hromadske заявило о нарушении во время задержания журналиста Шульгата

Евгений Шульгат. Скриншот: с видео

Редакция hromadske заявила, что выявила ряд нарушений со стороны правоохранителей во время задержания журналиста-расследователя Евгения Шульгата

Об этом идет речь на сайте издания, передает RegioNews.

Как сообщили в hromadske, 27 июля представители Полиции особого назначения остановили такси, в котором ехал Шульгат, применили к нему физическую силу и наручники. Причиной задержания правоохранители назвали якобы нарушение журналистом правил военного учета.

В то же время документы, на момент задержания находившиеся в распоряжении редакции, свидетельствовали, что Шульгат не имел зафиксированных нарушений военного учета и не находился в розыске.

Во время задержания силовики представились Игорем Сергиенко и Николаем Миколайчуком. Часть разговора журналист записал на диктофон. Однако, по данным hromadske, в открытых источниках не удалось обнаружить полицейских с такими именами.

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что задержание производили старший сержант Сергей Украинец, старший сержант Николай Аврамов и сержант Иван Тригуб.

Під час затримання журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата представники поліції представились як Сергієнко Ігор Миколайович та Миколайчук Микола Сергійович — про це свідчить фрагмент розмови із поліціянтами, який встиг записати журналіст.



А втім, пізніше в поліції повідомили,… pic.twitter.com/fsTOkWmflh — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2026

Юрист hromadske Илья Подворный заявил, что представление вымышленным именем противоречит требованиям закона. По его словам, полицейский во время обращения к человеку должен назвать свою настоящую фамилию, должность и звание, а по требованию – предъявить служебное удостоверение.

Отдельно редакция обратилась в Нацполицию с запросом видеозаписей из нагрудных камер правоохранителей. В полиции ответили, что подобных записей не существует.

В hromadске считают отсутствие видеозаписей нарушением законодательства. Главное управление Нацполиции в Киеве уже инициировало служебное расследование.

Также редакция обратила внимание на противоречия в объяснениях полиции по поводу причин остановки такси и задержания журналиста.

Сначала правоохранители сообщили "Украинской правде", что Шульгата проверили и доставили в ТЦК из-за того, что он якобы не прошел ВЛК. Позже в полиции Киева заявили, что автомобиль остановили для проверки документов, а журналист якобы отказался показывать их.

В ответе на запрос hromadske в полиции уже отметили, что 27 июля на линию 102 поступило сообщение о Шульгате, у которого во время проверки якобы отсутствовали военно-учетные документы. После этого его пригласили в Голосеевский районный ТЦК и СП.

В то же время в транспортной компании, которая перевозила журналиста, сообщили, что автомобиль остановили из-за неисправности одного из сигнальных огней. По их словам, документы пассажира полиция решила проверить уже после остановки.

По данным юристов hromadske, законных оснований для задержания Шульгата не было: у него не было в розыске, не было штрафов или зафиксированных нарушений военного учета.

После доставки в ТЦК и выяснения обстоятельств журналиста отпустили и выдали ему направление на прохождение ВЛК.

Шульгат прошел военно-врачебную комиссию и мобилизовался в ВСУ, самостоятельно выбрав подразделение для прохождения службы.

В hromadske считают, что обстоятельства задержания могут свидетельствовать о давлении на журналистскую деятельность. Шульгат специализируется на расследованиях по коррупции в СБУ, Нацполиции, прокуратуре и таможне.

Как известно, в конце июля в Киеве задержали журналиста "hromeske" Евгения Шульгата. Он ехал в такси, полицейские остановили автомобиль и надели на него наручники. Основанием стало якобы нарушение правил военного учета.