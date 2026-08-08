Я считаю, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов абсолютно оправдана

Я считаю, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов абсолютно оправдана

Фото: Минобороны Украины

У меня есть знакомые с тремя детьми. Когда мы видимся во время моего отпуска, сочувствуют не мне, а я. В нашей стране много детей иметь дорого и сложно. Очень дорого и очень сложно.

Мы страна с очень плохой демографией. У нас мало детей сегодня, а завтра будет еще меньше. Такая тенденция была еще до полномасштабной войны, но с войной все стало труднее. Те немногочисленные, которые решаются родить второго или третьего ребенка, заслуживают уважения и поддержки.

Мы не умеем в многодетность ни на уровне инфраструктуры, ни на уровне отношения к детям. Каждый, кто решается на большую семью, делает это не благодаря, а вопреки. Каждая такая семья плывет против течения.

Не вижу никакой причины, по которой мы должны забирать из таких семей отца. У нас сотни тысяч фиктивных студентов и фейковых забронированных. Еще больше – тех, кто просто скрывается от ТЦК. Не знаю, кому пришло в голову, что фронт должны держать те, кто держит демографический тыл.

Но это однозначно херовая идея.