Фото: полиция

ДТП произошло 10 августа около 19:20 в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Академика Герасимовича столкнулись автомобиль Great Wall Wingle под управлением 46-летнего мужчины и "ВАЗ 21214", за рулем которого находилась 49-летняя женщина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 50-летний пассажир Great Wall Wingle. Всех троих госпитализировали в больницу.

По данному факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, утром 10 августа в Киеве Audi столкнулась с грузовиком. Погибли женщина и двухлетний ребенок.