На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
ДТП произошло 10 августа около 19:20 в Кременчуге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На улице Академика Герасимовича столкнулись автомобиль Great Wall Wingle под управлением 46-летнего мужчины и "ВАЗ 21214", за рулем которого находилась 49-летняя женщина.
В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 50-летний пассажир Great Wall Wingle. Всех троих госпитализировали в больницу.
По данному факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, утром 10 августа в Киеве Audi столкнулась с грузовиком. Погибли женщина и двухлетний ребенок.
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