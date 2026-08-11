Блоггерша Симбочка попала в ДТП

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Известная блоггерша Симбочка попала в аварию. По ее словам, ей повезло, потому что она могла получить еще больше травм

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как рассказала девушка, она ехала еще с одним человеком на квадроцикле, потому что нужно было попасть в место, куда бы машина не проехала. Однако дорога была плохая, и они наехали на большой камень, от чего вместе с квадроциклом слетели с дороги. Симбочка упала и ударилась головой, а сверху на нее упал еще один человек.

"Попала в незначительное ДТП. Перелетела на квадроцикле, как только была операция, отхожу от наркоза, меня зашили, кости целые, выжила и хорошо. Сказали, что я родилась в рубашке", - говорит блоггер.

При этом вину за ДТП она взяла на себя, хотя не уточнила, почему она это совершила. По словам девушки, она может ходить. Однако предстоит еще реабилитация.

Справка . Симбочка – популярная украинская текток-блогерка. Молодая мама: воспитывает дочь Софию, родившуюся в отношениях с певцом Ильей Парфенюком. В соцсетях блоггер рассказывает о личной жизни и материнстве.