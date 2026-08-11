Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 августа РФ атаковала Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также атаковала Украину 120 ударными БпЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Основное направление удара – Киевщина и Запорожье.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 98 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локацию, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Шесть человек погибли, 19 – получили ранения.