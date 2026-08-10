На этих выходных президент Зеленский сообщил всем нам важную информацию, что в Украине повреждены практически все тепловые электростанции и зима будет очень сложной

На этих выходных президент Зеленский сообщил всем нам важную информацию, что в Украине повреждены практически все тепловые электростанции и зима будет очень сложной

Одна из ТЭС после вражеской атаки. Фото: ДТЭК

Но есть один нюанс: к сожалению, практически все крупные тепловые электростанции (их всего около 10) были повреждены еще во время зимы 2022-2023 годов. Затем практически все тепловые электростанции были еще раз повреждены в 2024 году. И в 2025. Последний раунд повреждения всех крупных тепловых электростанций был прошлой зимой 2025-2026 годов.

Поэтому здесь нет ничего нового. А главный вопрос, который мы должны задать власти – а сколько новой децентрализованной генерации построено за эти годы, чтобы компенсировать выбытие этих гигантских объектов, которые враг уничтожал и повреждал по кругу уже несколько раз? Ведь для того, чтобы атаковать, скажем, 1500 контейнеров с газопоршневыми электростанциями, рассредоточенных по территории Украины, врагу надо было бы потратить на порядок больше усилий, чем при атаках на 10 крупных объектов. Да и стоимость одного контейнера в 2-3 раза меньше, чем стоимость российской ракеты, а эффективность шахедов ССО постоянно снижают.

Цифры очень печальные.

В прошлогоднем конкурсе на строительство новой генерации, в котором Галущенко пытался вручную влиять на результаты, будет построено всего-навсего 78 МВт, да и то не все станции на данный момент запустились. Всего по состоянию на июль 2026 в энергосистеме работает около 700 МВт новой газовой генерации.

Это при дефиците прошлой зимой до 7000 МВт.

Этот провал в строительстве новых генерирующих мощностей является прямым следствием утерянного времени, пока группа Миндича грабила энергетику в 2022-2025 годах. Это также прямое следствие того, что уже после Миндичгейта власть сознательно решила не менять коррупционеров в Энергоатоме, НКРЭКУ, других крупных энергетических компаниях.

С таким "контингентом" привлечь необходимый объем инвестиций в газовую генерацию от частных компаний и западных доноров просто невозможно. Это я уже не говорю о смене Правительства за 3 месяца до отопительного сезона, которую сделали только для того, чтобы снять Федорова.

Поэтому, по большому счету, все, что сейчас реально можно сделать до зимы – попытаться подключить к энергосистеме подаренные партнерами электростанции, которые до сих пор стоят под забором. Может, добавится 100-200 МВт из 7000 необходимых.

И надеяться на теплую зиму.