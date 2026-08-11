Фото: Прокуратура Украины

Во Львовской области правоохранители начали досудебное расследование после утопления 8-летнего мальчика в бассейне

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как предварительно установили правоохранители, 1 августа мальчик вместе со спортивной группой по карате находился на отдыхе в одном из комплексов Стрыйского района.

По распоряжению тренера дети пошли в бассейн. Родители мальчика утверждают, что он не умел плавать, о чем заранее предупреждали тренера. Они также дали сыну нарукавники для плавания.

Впоследствии родители увидели в видео в групповом чате, что ребенок находится в бассейне без нарукавников. Они сразу связались с тренером.

Приблизительно через полчаса он сообщил родителям, что мальчика реанимируют после утопления.

На данный момент ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии и не приходит в себя.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, повлекшее тяжкие последствия, начато досудебное расследование.

Напомним, в Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик. Медики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу, однако спасти ребенка не удалось.