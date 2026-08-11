10:37  11 августа
На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
08:40  11 августа
На Львовщине 8-летний мальчик в тяжелом состоянии после утопления в бассейне
01:35  11 августа
Актер Ахтем Сеитаблаев признался, почему бросил невесту прямо перед свадьбой
UA | RU
UA | RU
11 августа 2026, 08:40

На Львовщине 8-летний мальчик в тяжелом состоянии после утопления в бассейне

11 августа 2026, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области правоохранители начали досудебное расследование после утопления 8-летнего мальчика в бассейне

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как предварительно установили правоохранители, 1 августа мальчик вместе со спортивной группой по карате находился на отдыхе в одном из комплексов Стрыйского района.

По распоряжению тренера дети пошли в бассейн. Родители мальчика утверждают, что он не умел плавать, о чем заранее предупреждали тренера. Они также дали сыну нарукавники для плавания.

Впоследствии родители увидели в видео в групповом чате, что ребенок находится в бассейне без нарукавников. Они сразу связались с тренером.

Приблизительно через полчаса он сообщил родителям, что мальчика реанимируют после утопления.

На данный момент ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии и не приходит в себя.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, повлекшее тяжкие последствия, начато досудебное расследование.

Напомним, в Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик. Медики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область бассейн ребенок мальчик тренер больница утопление
На Полтавщине в водоеме погиб человек
10 августа 2026, 14:20
Прыгнул с пирса и не выплыл: в Николаеве погиб 13-летний мальчик
10 августа 2026, 10:40
Нашли в 10 метрах от берега: в Николаевской области из Южного Буга извлекли тело мужчины
05 августа 2026, 11:25
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Ночной удар по Запорожью: трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
11 августа 2026, 11:58
На Прикарпатье пятеро туристов заблудились в горах и потеряли связь
11 августа 2026, 11:46
"Тыл хочет жить так, словно войны нет": Полякова, мобилизация и российские нарративы
11 августа 2026, 11:45
Ситуация в энергосистеме из-за обстрелов: самая сложная ситуация – в Одесской области
11 августа 2026, 11:28
$14 тысяч за инвалидность и увольнение из армии: подозрение получила офицер Генштаба
11 августа 2026, 11:24
Выезд с ребенком за границу: какие документы нужно подготовить
11 августа 2026, 11:09
Падение истребителя МиГ-29 в Одесской области: продолжаются поиски "черного ящика"
11 августа 2026, 10:55
На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
11 августа 2026, 10:37
"Москва готовится не к миру, а к эскалации": Зеленский призвал мир реагировать
11 августа 2026, 10:25
Падение с дерева и удар ведром: в Тернопольской области умерли двое мужчин
11 августа 2026, 09:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Кудрицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »