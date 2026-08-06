6 млн грн залога для Стефанишиной: экспосла подозревают в незаконном обогащении
Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога размером 6 миллионов гривен
Об этом сообщила корреспондентка Суспильного из зала суда, передает RegioNews.
Также суд обязал ее прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительств и не общаться со свидетелями по делу.
Сама Стефанишина заявила, что не имеет средств на залог в 6 млн грн и консультируется с адвокатами.
"У меня нет средств – ни 13, ни 10, ни 6 (ред. – миллионов). Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог", – сказала Стефанишина.
Также она заявила, что имеет планы по дальнейшей работе, однако они не связаны с государственной службой.
Стефанишину подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
По версии следствия она не указала в декларациях две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.
Как известно, Ольга Стефанишина была посолкой Украины в США с августа 2025 года по август 2026 года.
Напомним, в прошлом году в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Журналисты Hromadske исследовали имущество семьи Ольги Стефанишиной. Тогда выяснилось, что в декларациях она не указывала ни реальную киевскую квартиру мамы на 150 квадратов, проданной в 2018 году, ни новых апартаментов, приобретенных в 2022 году.
По словам журналистов, последние годы Ольга Стефанишина декларирует квартиру в Киеве, которая якобы принадлежит ее маме, но в реестрах нет данных, которые ее мама когда-то владела этим жильем.