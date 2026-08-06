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06 августа 2026, 10:28

6 млн грн залога для Стефанишиной: экспосла подозревают в незаконном обогащении

06 августа 2026, 10:28
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Фото: Общественное Новости/Иван Антипенко
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Бывшей послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога размером 6 миллионов гривен

Об этом сообщила корреспондентка Суспильного из зала суда, передает RegioNews.

Также суд обязал ее прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительств и не общаться со свидетелями по делу.

Сама Стефанишина заявила, что не имеет средств на залог в 6 млн грн и консультируется с адвокатами.

"У меня нет средств – ни 13, ни 10, ни 6 (ред. – миллионов). Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог", – сказала Стефанишина.

Также она заявила, что имеет планы по дальнейшей работе, однако они не связаны с государственной службой.

Стефанишину подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По версии следствия она не указала в декларациях две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

Как известно, Ольга Стефанишина была посолкой Украины в США с августа 2025 года по август 2026 года.

Напомним, в прошлом году в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Журналисты Hromadske исследовали имущество семьи Ольги Стефанишиной. Тогда выяснилось, что в декларациях она не указывала ни реальную киевскую квартиру мамы на 150 квадратов, проданной в 2018 году, ни новых апартаментов, приобретенных в 2022 году.

По словам журналистов, последние годы Ольга Стефанишина декларирует квартиру в Киеве, которая якобы принадлежит ее маме, но в реестрах нет данных, которые ее мама когда-то владела этим жильем.

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