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11 августа 2026, 09:18

РФ атаковала Харьков и область: 11 человек пострадали

11 августа 2026, 09:18
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Больше всего пострадавших – в селе Кунье, где ранения получили семь человек. В Дергачах травмировалась 75-летняя женщина, в Харькове 44-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В Изюме такая же реакция возникла у 63-летней женщины, а в Златополе ранение получил 34-летний мужчина.

Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в селе Пидлиман Боровской общины ранения получил 41-летний мужчина.

Медики также оказали помощь 12-летней девочке, которая получила травмы 9 августа из-за обстрела Харькова.

Российские войска атаковали Салтовский, Слободской, Холодногорский и Киевский районы Харькова ракетами и беспилотниками.

За сутки по области зафиксировали пять ракетных ударов, 13 ударов КАБами, 10 атак БпЛА "Герань-2", один "Ланцет", пять "Молний" и пять FPV-дронов. Еще 52 беспилотника сейчас устанавливают.

В Харькове в результате атак повреждены три частных дома, два общежития, четыре автомобиля, хозяйственное сооружение, склад, административное здание и электросети.

Повреждения также зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. В частности, повреждены жилые дома, автомобили, административные и учебные заведения, фермы, АЗС, хозяйственные постройки и электросети.

Напомним, в ночь на 11 августа российские войска совершили более 20 атак на пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, в том числе дети, еще пятеро жителей получили ранения.

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