"Это стандартная форма переговоров": Трамп прокомментировал советы Виткоффа Кремлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает проблемой то, что его спецпредставитель Стив Виткофф якобы советовал россиянам, как представить ему российские предложения "мирного плана", впоследствии выданные за американский документ

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, передает RegioNews.

По словам президента, в действиях Виткоффа нет ничего необычного.

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по соглашениям. Надо сказать: "Смотрите, они хотят этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал Трамп.

Он добавил, что не слышал слитого аудио, но предположил, что Виткофф мог говорить подобное и Украине.

"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", – отметил президент США.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало расшифровку двух частных разговоров: советника Путина Юрия Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом. В первой Виткофф советовал Ушакову, как представить Трампу российские предложения мирного плана. Во втором разговоре Ушаков и Кирилл Дмитриев обсуждали, как передать российский вариант плана команде Трампа, чтобы американская сторона подала эти наработки в качестве собственного документа.

Как известно, 20 ноября США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

По данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

