РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ
Представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве
Об этом сообщаю RegioNews со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, американцы должны показать россиянам отредактированный документ, основой для которого стал 28-пунктный "мирный план" США. После встречи в Женеве его сократили до 19 пунктов, убрав ряд противоречивых условий.
При этом, как отмечается, российские чиновники назвали "бесперспективным" обновленный план.
Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал , почему "мирные планы" обречены. По его мнению, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях – 17 июня 2023 и 14 июня 2024 года.
