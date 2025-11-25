РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ

фото: tsn.ua

Представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве

Об этом сообщаю RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, американцы должны показать россиянам отредактированный документ, основой для которого стал 28-пунктный "мирный план" США. После встречи в Женеве его сократили до 19 пунктов, убрав ряд противоречивых условий.

При этом, как отмечается, российские чиновники назвали "бесперспективным" обновленный план.

Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал , почему "мирные планы" обречены. По его мнению, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях – 17 июня 2023 и 14 июня 2024 года.