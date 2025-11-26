13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 07:42

"Це стандартна форма переговорів": Трамп прокоментував поради Віткоффа Кремлю

26 листопада 2025, 07:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає проблемою те, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито радив росіянам, як представити йому російські пропозиції "мирного плану", які згодом були видані за американський документ

Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів на борту свого літака, передає RegioNews.

За словами президента, у діях Віткоффа немає нічого незвичайного.

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", – сказав Трамп.

Він додав, що не чув злите аудіо, але припустив, що Віткофф міг говорити подібне й Україні.

"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", – зазначив президент США.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало розшифровку двох приватних розмов: радника Путіна Юрія Ушакова зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. У першій Віткофф радив Ушакову, як представити Трампу російські пропозиції "мирного плану". У другій розмові Ушаков і Кирило Дмитрієв обговорювали, як передати російський варіант плану команді Трампа, щоб американська сторона подала ці напрацювання як власний документ.

Як відомо, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва. Наступного дня президент Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

Представники Сполучених Штатів та України після обговорень американської мирної пропозиції в Женеві підготували доопрацьований рамковий документ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19.

У свою чергу радник глави Офісу Президента України Олександр Бевз писав, що із так званого "мирного плану Трампа" вилучили декілька пунктів

За даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

