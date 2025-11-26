Фото: из открытых источников

В середине октября спецпосланник президента США Стив Виткофф консультировал помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, как представить предложения России о "мирном соглашении" Дональду Трампу

Об этом сообщило агентство Bloomberg, получившее запись разговора, передает RegioNews.

Телефонный разговор между Виткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть больше пяти минут. В частности, он советовал, чтобы российский диктатор позвонил по телефону Трампу перед его встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора Виткофф отметил, что глубоко уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Он также посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с успехом в достижении мирного соглашения по Газе и отметил уважение президента США как "человека мира".

Через два дня, 16 октября, состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, после которого президент США выразил желание встретиться с российским лидером в Будапеште.

Bloomberg также сообщает, что Виткофф обсуждал с Ушаковым потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, позже нашедшие отражение в плане из 28 пунктов, подготовленном при участии Кремля без ведома Киева и европейских союзников.

Виткофф говорил о возможном обмене территориями, в частности, Донецком, и предлагал подчеркнуть открытость к обсуждению предложений США для сдвига переговоров с мертвой точки.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – сказал он.

Согласно другому запису, с которым ознакомилось Bloomberg, 29 октября российский посланник Кирилл Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону на русском языке и обсуждали, насколько решительно Москве следует настаивать на своих требованиях в любой мирной инициативе.

Пока два помощника Путина рассматривали разные варианты, Ушаков настаивал, чтобы в своих предложениях Белому дому РФ запросила "максимум".

Он выразил обеспокоенность тем, что США могут неправильно истолковать любые предложения и что-то исключить, а затем заявить о наличии соглашения, что поставило бы под угрозу завершение переговоров.

Дмитриев со своей стороны предложил неофициально поделиться документом и выразил уверенность, что даже если США не полностью примут российскую версию, они, по крайней мере, сделают что-то очень близкое к ней.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

Как известно, по данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

