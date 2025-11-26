07:22  26 ноября
В Полтаве столкнулись иномарки: пострадали женщина и ребенок
07:46  26 ноября
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
08:38  26 ноября
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 07:11

Bloomberg: США советовали Кремлю, как представить мирное соглашение Трампу

26 ноября 2025, 07:11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В середине октября спецпосланник президента США Стив Виткофф консультировал помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, как представить предложения России о "мирном соглашении" Дональду Трампу

Об этом сообщило агентство Bloomberg, получившее запись разговора, передает RegioNews.

Телефонный разговор между Виткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть больше пяти минут. В частности, он советовал, чтобы российский диктатор позвонил по телефону Трампу перед его встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора Виткофф отметил, что глубоко уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Он также посоветовал, чтобы Путин поздравил Трампа с успехом в достижении мирного соглашения по Газе и отметил уважение президента США как "человека мира".

Через два дня, 16 октября, состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, после которого президент США выразил желание встретиться с российским лидером в Будапеште.

Bloomberg также сообщает, что Виткофф обсуждал с Ушаковым потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, позже нашедшие отражение в плане из 28 пунктов, подготовленном при участии Кремля без ведома Киева и европейских союзников.

Виткофф говорил о возможном обмене территориями, в частности, Донецком, и предлагал подчеркнуть открытость к обсуждению предложений США для сдвига переговоров с мертвой точки.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", – сказал он.

Согласно другому запису, с которым ознакомилось Bloomberg, 29 октября российский посланник Кирилл Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону на русском языке и обсуждали, насколько решительно Москве следует настаивать на своих требованиях в любой мирной инициативе.

Пока два помощника Путина рассматривали разные варианты, Ушаков настаивал, чтобы в своих предложениях Белому дому РФ запросила "максимум".

Он выразил обеспокоенность тем, что США могут неправильно истолковать любые предложения и что-то исключить, а затем заявить о наличии соглашения, что поставило бы под угрозу завершение переговоров.

Дмитриев со своей стороны предложил неофициально поделиться документом и выразил уверенность, что даже если США не полностью примут российскую версию, они, по крайней мере, сделают что-то очень близкое к ней.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки Киеву. На следующий день президент Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.

Представители Соединенных Штатов и Украины после обсуждения американского мирного предложения в Женеве подготовили доработанный рамочный документ. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что новый мирный план был сокращен с 28 пунктов до 19.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Александр Бевз писал, что из так называемого "мирного плана Трампа" изъяли несколько пунктов.

Как известно, по данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США война Кремль Разговор телефон мирный план Виткофф мирный план Трампа
Виткофф летит к Путину, чтобы согласовать "мирный план" по Украине
25 ноября 2025, 22:40
Зеленский предложил европейским лидерам присоединиться к его встрече с Трампом
25 ноября 2025, 21:59
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Мирный трек отложен: Трамп, Путин и Зеленский в режиме паузы
26 ноября 2025, 08:48
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
26 ноября 2025, 08:38
В Запорожье в результате массированной атаки повреждена 31 многоэтажка, количество пострадавших возросло
26 ноября 2025, 08:24
В Хмельницкой области задержали гражданку Молдовы, которую разыскивали за торговлю детьми
26 ноября 2025, 08:22
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли двое мужчин
26 ноября 2025, 08:14
Россия ударила по пригороду Харькова ракетами
26 ноября 2025, 08:03
Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности
26 ноября 2025, 07:55
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
26 ноября 2025, 07:46
"Это стандартная форма переговоров": Трамп прокомментировал советы Виткоффа Кремлю
26 ноября 2025, 07:42
Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины: возникли пожары
26 ноября 2025, 07:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »