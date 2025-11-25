17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 19:25

Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира

25 ноября 2025, 19:25
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Андрей Ермак
Читайте також
українською мовою

Украинская сторона готовится к переговорам с США, чтобы окончательно согласовать ключевые элементы плана прекращения войны с Россией

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Axios, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, чтобы окончательно согласовать американо-украинский план по завершению войны с Россией. По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, встреча может состояться уже в День благодарения.

Как отметил Ермак в интервью Axios, большинство ключевых пунктов плана уже согласованы на принципиальном уровне. Первоначальный американский проект с 28 пунктов сократили до 19, оставив лишь положения, непосредственно касающиеся прекращения войны и гарантий безопасности для Украины. Ряд положений адаптировали так, чтобы они отвечали интересам Киева и уважали красные линии страны.

Главным вопросом, требующим личного обсуждения между лидерами, остаются территориальные вопросы. Первый вариант предусматривал передачу России дополнительных земель, что вызвало резкую реакцию в Украине. В настоящее время проект изменили, чтобы он не предусматривал дальнейших территориальных уступок, а предоставил Украине мощные юридически обязывающие гарантии безопасности.

Ермак подчеркнул, что американская сторона положительно отреагировала на предложение оформить гарантии посредством официального договора. Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО, однако продолжает действовать в рамках реалий, когда членства в Альянсе еще нет.

Напомним, в американском мирном плане для Украины предлагалось ограничить численность вооруженных сил до 600 тысяч. Теперь же ключевой пункт убрали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мирный план Трампа Украина война мир Андрей Ермак Зеленский Владимир
В новом мирном плане США для Украины исчез пункт о численности украинских войск
25 ноября 2025, 18:38
Именно в эти минуты Украина и Россия проводят срочные прямые переговоры в Абу-Даби
25 ноября 2025, 17:54
Украинские пограничники уничтожили спецтехнику окупантов в Донецкой области
25 ноября 2025, 16:19
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
В новом мирном плане США для Украины исчез пункт о численности украинских войск
25 ноября 2025, 18:38
7 лет тюрьмы: на Днепропетровщине наказали насильника 15-летней школьницы
25 ноября 2025, 18:16
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
25 ноября 2025, 17:54
Именно в эти минуты Украина и Россия проводят срочные прямые переговоры в Абу-Даби
25 ноября 2025, 17:54
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
25 ноября 2025, 16:59
Сажали людей на цепь и травили спиртом: на Полтавщине разоблачили банду "черных риелторов"
25 ноября 2025, 16:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »