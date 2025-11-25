Фото: Телеграмм/Андрей Ермак

Украинская сторона готовится к переговорам с США, чтобы окончательно согласовать ключевые элементы плана прекращения войны с Россией

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Axios, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, чтобы окончательно согласовать американо-украинский план по завершению войны с Россией. По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, встреча может состояться уже в День благодарения.

Как отметил Ермак в интервью Axios, большинство ключевых пунктов плана уже согласованы на принципиальном уровне. Первоначальный американский проект с 28 пунктов сократили до 19, оставив лишь положения, непосредственно касающиеся прекращения войны и гарантий безопасности для Украины. Ряд положений адаптировали так, чтобы они отвечали интересам Киева и уважали красные линии страны.

Главным вопросом, требующим личного обсуждения между лидерами, остаются территориальные вопросы. Первый вариант предусматривал передачу России дополнительных земель, что вызвало резкую реакцию в Украине. В настоящее время проект изменили, чтобы он не предусматривал дальнейших территориальных уступок, а предоставил Украине мощные юридически обязывающие гарантии безопасности.

Ермак подчеркнул, что американская сторона положительно отреагировала на предложение оформить гарантии посредством официального договора. Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО, однако продолжает действовать в рамках реалий, когда членства в Альянсе еще нет.

Напомним, в американском мирном плане для Украины предлагалось ограничить численность вооруженных сил до 600 тысяч. Теперь же ключевой пункт убрали.