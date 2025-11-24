19:35  24 ноября
24 ноября 2025, 19:12

У Ермака заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов больше не существует

24 ноября 2025, 19:12
фото: Bloomberg
Из так называемого мирного плана Трампа, который касается урегулирования российско-украинской войны, изъяли несколько пунктов

Как передает RegioNews, об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз в Фейсбуке.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть – изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", – говорится в сообщении.

По его словам, украинская и американская стороны обсудили каждый пункт мирного плана.

Известно, что окончательные решения, затрагивающие самые проблемы, будут принимать президенты.

Как сообщалось, Украина и Соединенные Штаты заявили об ощутимом прогрессе в переговорах по мирному соглашению. Обе делегации после встречи в Женеве назвали консультации конструктивными и продуктивными.

