Зеленский обратился к украинцам: страна стоит перед трудным выбором

Скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, передает RegioNews.

"Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории… Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая трудная, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости, и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответа", – сказал президент.

По его словам, уровень давления на Украину сейчас является "одним из самых тяжелых" за все время войны.

Зеленский также призвал украинцев и политические силы к консолидации и прекращению внутренних конфликтов.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно сегодня враг Украины", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США.

