16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:47  21 ноября
В Одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2025, 17:24

Зеленский обратился к украинцам: страна стоит перед трудным выбором

21 ноября 2025, 17:24
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, передает RegioNews.

"Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории… Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая трудная, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости, и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответа", – сказал президент.

По его словам, уровень давления на Украину сейчас является "одним из самых тяжелых" за все время войны.

Зеленский также призвал украинцев и политические силы к консолидации и прекращению внутренних конфликтов.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно сегодня враг Украины", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война украинцы обращение Зеленский Владимир давление выбор
ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США, – СМИ
21 ноября 2025, 14:56
Стало известно, кто с украинской стороны вовлечен в обсуждение мирного плана с США
21 ноября 2025, 12:33
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Известная реперка alyona alyona призналась, сколько она зарабатывает: от проекта не берет даже половину
21 ноября 2025, 19:30
Сокращение отключений электроэнергии ожидается в ближайшие дни, – Свириденко
21 ноября 2025, 19:25
В Хмельницком львиц, сбежавших из зооуголка, забрали и передали на реабилитацию
21 ноября 2025, 19:19
Враг атаковал два района Днепропетровщины: двое погибших и пятеро раненых
21 ноября 2025, 19:08
Трамп назвал День благодарения "удачным моментом" для согласования мирного соглашения
21 ноября 2025, 18:44
На трассе Одесса–Рени грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие
21 ноября 2025, 18:26
В Закарпатье дельцы подделывали справки для ухилянцев: цена вопроса 7 тысяч долларов
21 ноября 2025, 18:25
Четыре школьника из Днепропетровщины и Черкасщины сорвали планы ФСБ
21 ноября 2025, 18:18
На Днепропетровщине угарным газом отравились трое детей
21 ноября 2025, 18:07
Футболист "Металлиста" показал квартиру после обстрела Харькова
21 ноября 2025, 17:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »