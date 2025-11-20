Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.
Нардеп Алексей Гончаренко поделились этими пунктами, передает RegioNews.
Вот основные положения:
1. Безопасность и политический статус Украины
-
Подтверждение суверенитета Украины.
-
Украина получает гарантии безопасности от США, но при определенных условиях.
-
Конституционное закрепление внеблоковости и отказ от НАТО; НАТО подтверждает, что Украина не станет членом Североатлантического союза.
-
Ограничение численности Вооруженных Сил Украины.
-
Украина остается безъядерным государством.
2. Территориальные вопросы
-
Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.
-
Херсон и Запорожье "замораживаются" на линии столкновения.
-
Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем России.
-
Обе стороны обязуются не изменять границы силой.
3. Военные договоренности
-
НАТО не размещает войска на территории Украины.
-
Истребители НАТО базируются в Польше.
-
Создание диалога по безопасности между США, НАТО и Россией, включая рабочую группу США-РФ.
-
Россия юридически обязуется не нападать на Украину и Европу.
4. Экономический блок и восстановление Украины
-
США и Европа запускают большой инвестиционный пакет для восстановления Украины.
-
100 млрд долларов замороженных российских активов будут направлены на восстановление страны, из которых США получат 50% прибыли.
-
Европейские страны прибавляют еще 100 млрд долларов.
-
Замороженные российские активы используются для совместных американо-российских проектов.
-
Создание Фонда развития Украины для инвестиций в инфраструктуру, ресурсы и технологии.
5. Россия в мировой системе
-
Постепенное снятие санкций с России.
-
Возвращение России в G8.
-
Долгосрочное экономическое сотрудничество между США и Россией.
6. Гуманитарные вопросы
-
Обмен "все на всех", возвращение гражданских лиц и детей.
-
Гуманитарные программы для воссоединения семей.
-
Образовательные программы, направленные на толерантность.
-
Отказ от "нацистской идеологии" как условие исполнения.
7. Энергетика и спецобъекты
-
Запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ; Электрическая энергия делится 50/50 между Украиной и Россией.
-
США оказывают помощь в восстановлении украинской газовой инфраструктуры.
8. Внутренние политические процессы в Украине
-
Проведение выборов спустя 100 дней после подписания соглашения.
-
Полная амнистия для всех участников войны.
9. Выполнение и контроль
-
Соглашение становится юридически обязательным.
-
Контроль за исполнением будет осуществлять "Совет мира", возглавляемый Дональдом Трампом.
-
Нарушение сделки приводит к санкциям.
-
После подписания соглашения немедленно прекращается огонь и осуществляется отвод войск на согласованные позиции.
Напомним, Украина получила от Соединенных Штатов новый мирный план, предусматривающий конкретные шаги по деэскалации конфликта и восстановлению мира на востоке страны.