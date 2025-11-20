17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 22:04

Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа

20 ноября 2025, 22:04
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.

Нардеп Алексей Гончаренко поделились этими пунктами, передает RegioNews.

Вот основные положения:

1. Безопасность и политический статус Украины

  • Подтверждение суверенитета Украины.

  • Украина получает гарантии безопасности от США, но при определенных условиях.

  • Конституционное закрепление внеблоковости и отказ от НАТО; НАТО подтверждает, что Украина не станет членом Североатлантического союза.

  • Ограничение численности Вооруженных Сил Украины.

  • Украина остается безъядерным государством.

2. Территориальные вопросы

  • Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.

  • Херсон и Запорожье "замораживаются" на линии столкновения.

  • Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем России.

  • Обе стороны обязуются не изменять границы силой.

3. Военные договоренности

  • НАТО не размещает войска на территории Украины.

  • Истребители НАТО базируются в Польше.

  • Создание диалога по безопасности между США, НАТО и Россией, включая рабочую группу США-РФ.

  • Россия юридически обязуется не нападать на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины

  • США и Европа запускают большой инвестиционный пакет для восстановления Украины.

  • 100 млрд долларов замороженных российских активов будут направлены на восстановление страны, из которых США получат 50% прибыли.

  • Европейские страны прибавляют еще 100 млрд долларов.

  • Замороженные российские активы используются для совместных американо-российских проектов.

  • Создание Фонда развития Украины для инвестиций в инфраструктуру, ресурсы и технологии.

5. Россия в мировой системе

  • Постепенное снятие санкций с России.

  • Возвращение России в G8.

  • Долгосрочное экономическое сотрудничество между США и Россией.

6. Гуманитарные вопросы

  • Обмен "все на всех", возвращение гражданских лиц и детей.

  • Гуманитарные программы для воссоединения семей.

  • Образовательные программы, направленные на толерантность.

  • Отказ от "нацистской идеологии" как условие исполнения.

7. Энергетика и спецобъекты

  • Запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ; Электрическая энергия делится 50/50 между Украиной и Россией.

  • США оказывают помощь в восстановлении украинской газовой инфраструктуры.

8. Внутренние политические процессы в Украине

  • Проведение выборов спустя 100 дней после подписания соглашения.

  • Полная амнистия для всех участников войны.

9. Выполнение и контроль

  • Соглашение становится юридически обязательным.

  • Контроль за исполнением будет осуществлять "Совет мира", возглавляемый Дональдом Трампом.

  • Нарушение сделки приводит к санкциям.

  • После подписания соглашения немедленно прекращается огонь и осуществляется отвод войск на согласованные позиции.

Напомним, Украина получила от Соединенных Штатов новый мирный план, предусматривающий конкретные шаги по деэскалации конфликта и восстановлению мира на востоке страны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США война Зеленский
Украина получила от США новый мирный план и готовит переговоры с Трампом
20 ноября 2025, 18:22
Силы обороны второй раз атаковали Рязанский НПЗ – Генштаб
20 ноября 2025, 17:49
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
20 ноября 2025, 23:30
Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла
20 ноября 2025, 23:00
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
НАБУ проводит обыски в "Нафтогазе": готовится подозрение для загадочного Али Бабы
20 ноября 2025, 20:41
Хотели "закрыть дело о СОЧ": в Одессе волонтер благотворительного фонда за более 40 тысяч долларов "помогал" военному
20 ноября 2025, 20:14
Три пути для Украины: плохой мир, ничего не менять или военный переворот
20 ноября 2025, 20:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »