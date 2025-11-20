Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа

США представили мирный план для Украины, содержащей 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.