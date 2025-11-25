Зеленский предложил европейским лидерам присоединиться к его встрече с Трампом

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы лидеры стран ЕС участвовали в его встрече с президентом США Дональдом Трампом

Об этом украинский лидер заявил на встрече "коалиции решительных", передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский заметил, что он уже готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров (во встрече – ред.) может оказаться полезным", – отметил он.

Как сообщалось, в новом мирном плане США исчез исчез пункт о численности украинских войск. По данным Financial Times, сначала США предлагали сократить армию до 600 тысяч, но впоследствии Киев согласился на лимит в 800 тысяч военных. Зеленский ранее сообщал, что в ВСУ служат около 880 тысяч бойцов, так что обновленный план учитывает реальное состояние обороны и отказывается от жестких ограничений.