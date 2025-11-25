Виткофф летит к Путину, чтобы согласовать "мирный план" по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стивену Виткоффу встретиться с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования «мирного плана

Как передает RegioNews, об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трампа отметил, что начальный "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".

"В целях окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, а министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", – сообщил он.

Напомним, украинская сторона готовится к переговорам с США, чтобы окончательно согласовать ключевые элементы плана прекращения войны с Россией. В частности, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом.