22:59  25 ноября
РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье
17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
25 ноября 2025, 22:40

Виткофф летит к Путину, чтобы согласовать "мирный план" по Украине

25 ноября 2025, 22:40
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стивену Виткоффу встретиться с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования «мирного плана

Как передает RegioNews, об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трампа отметил, что начальный "мирный план" из 28 пунктов "был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия".

"В целях окончательного согласования этого мирного плана я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, а министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", – сообщил он.

Напомним, украинская сторона готовится к переговорам с США, чтобы окончательно согласовать ключевые элементы плана прекращения войны с Россией. В частности, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
