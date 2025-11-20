Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис Президента, – СМИ
Бывшая посол Украины в США Оксана Маркарова отказалась от должности главы Офиса Президента вместо Андрея Ермака
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
По данным одного из народных депутатов, она якобы отказалась от этого предложения.
Ранее hromadske сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, может объявить об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака. Причиной такого решения могут стать слухи о "пленках Миндича", где якобы фигурирует человек с позывным "Али-Баба", дающий указания правоохранителям о давлении на САП и НАБУ. Во фракции предполагают, что это может быть Ермак.
Напомним, по данным СМИ, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон , где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.
Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.