Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис Президента, – СМИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По данным одного из народных депутатов, она якобы отказалась от этого предложения.

Ранее hromadske сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, может объявить об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака. Причиной такого решения могут стать слухи о "пленках Миндича", где якобы фигурирует человек с позывным "Али-Баба", дающий указания правоохранителям о давлении на САП и НАБУ. Во фракции предполагают, что это может быть Ермак.

Напомним, по данным СМИ, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон , где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.