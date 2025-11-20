16:44  20 ноября
20 ноября 2025, 15:48

Железняк: Президент принял решение не увольнять Ермака – готовится контратака по делу "МиндичГейта"

20 ноября 2025, 15:48
Народный депутат Ярослав Железняк сделал громкое заявление: по его словам, Президент Украины решил не увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака, несмотря на скандал «МиндичГейт»

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Железняка, Ермак готовит контратаку против тех, кто был причастен к расследованию этого дела.

"Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был присоединен к "МиндичГейту", — написал нардеп в своем сообщении.

По данным Железняка, в ближайшее время будет развернута медийная кампания с "российским следом". В частности, он прогнозирует, что появятся обвинения по теме "плана Виткоффа" или того, что спецоперация "Мидас" якобы является способом принуждения. Далее, по словам депутата, ожидается "мощная контратакa" — включая юридические действия, чтобы "полностью остановить любое распространение информации и расследования".

Железняк обращается к общественности: он просит поддержать информационный импульс, "дать последнее сражение системе" и максимально распространять заявления.

"Иначе, я боюсь, нас ждут очень плохие времена", – предупреждает он.

Ранее нардепка Безугла призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича". Она обвинила главу Офиса в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны.

Напомним, в интервью зарубежным СМИ Андрей Ермак заявил, что некоторые политические силы используют "антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства".

