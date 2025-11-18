В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом Вениславский сказал в эфире Радио Свобода, передает RegioNews.

По словам парламентария, в кругу "слуг" ведутся разговоры, что "господин Ермак должен уйти", однако, отметил Вениславский, финальное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

"Я не требовал у президента отставки Андрея Ермака, но я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства (речь идет о голосовании Верховной Рады по отставке министров – ред.), потому что не секрет, что правительство формировалось по большей части после того, как были одобрены.

Также он отметил, что среди "слуг" много сегодня было разговоров, что господин Ермак должен уйти, но решение о назначении главы ОП – это решение президента.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Слуге народа назревает бунт из-за Ермака. По его словам, главное условие политической силы – увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака.