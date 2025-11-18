18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 20:44

В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку

18 ноября 2025, 20:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Народный депутат Федор Вениславский (фракция «Слуга народа») считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку

Об этом Вениславский сказал в эфире Радио Свобода, передает RegioNews.

По словам парламентария, в кругу "слуг" ведутся разговоры, что "господин Ермак должен уйти", однако, отметил Вениславский, финальное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

"Я не требовал у президента отставки Андрея Ермака, но я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства (речь идет о голосовании Верховной Рады по отставке министров – ред.), потому что не секрет, что правительство формировалось по большей части после того, как были одобрены.

Также он отметил, что среди "слуг" много сегодня было разговоров, что господин Ермак должен уйти, но решение о назначении главы ОП – это решение президента.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Слуге народа назревает бунт из-за Ермака. По его словам, главное условие политической силы – увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Федор Вениславский Андрей Ермак политика Слуга народа скандал
