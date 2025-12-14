10:00  14 декабря
14 декабря 2025, 12:45

Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области

14 декабря 2025, 12:45
Фото: Национальная полиция Украины
Сумщина попрощалась со старшим сержантом полиции Артемом Щербаком, погибшим во время исполнения служебных обязанностей в Донецкой области

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Сумщина прощалась со старшим сержантом полиции Артемом Щербаком, погибшим во время исполнения служебных обязанностей в Донецкой области. Похороны прошли 13 декабря с участием родных, друзей, побратимов и местной громады.

Сумщина провела Артема Щербака в последний путь

Артем служил в батальоне полиции особого назначения ГУНП в Сумской области и находился в зоне активных боевых действий, выполняя задачи поддержки безопасности и помощи коллегам. Согласно данным службы, он погиб после попадания вражеского FPV-дрона, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полицейскому было 29 лет.

Сотни людей образовали живой коридор по пути Героя

Во время прощания вдоль дороги, по которой транспортировали тело героя, сотни людей образовали живой коридор, выражая уважение и благодарность за службу. Коллеги вспоминают Артема как ответственного, сильного духом и преданного своему делу полицейского, всегда шедшего туда, где была самая сложная работа.

У погибшего остались двое маленьких детей – сыну 4 года, дочери всего месяц, а также жена и мать. Полиция Сумщины отметила приверженность Артема службе и исполнению Присяги, отметив, что его мужество останется в памяти коллег и громады.

Напомним, 9 декабря в Национальной филармонии Киева состоялась церемония прощания с 38-летним музыкантом Михаилом Клименко (ADAM), умершим 7 декабря, собрав семью, друзей и известных артистов – Владимира Дантеса, alyona alyona, KOLA, Дмитрия Монатика и других.

